Mugnano-Calvizzano, è ancora latitante il giovane responsabile dell’agguato di aprile. Scappò dopo la diffusione di un video da parte di Borrelli

È ancora latitante il giovane ritenuto responsabile del ferimento di un 30enne di Mugnano, N.M., raggiunto da un colpo d’arma da fuoco alla gamba lo scorso aprile, all’incrocio con Calvizzano.
I fatti risalgono al 17 aprile 2026, quando il 30enne venne ferito durante un’aggressione avvenuta in strada. Subito dopo aver fatto fuoco, l’aggressore si allontanò insieme a un’altra persona, fuggendo a bordo di una moto in direzione di Marano.
A fornire elementi importanti alle indagini furono le immagini registrate da una telecamera di videosorveglianza, che immortalarono i due soggetti poco dopo il ferimento.
Il video venne successivamente diffuso dal deputato Francesco Emilio Borrelli, dopo esserne entrato in suo possesso. La circolazione pubblica delle immagini avrebbe però finito per complicare il lavoro degli investigatori, mettendo i soggetti ripresi nelle condizioni di comprendere di essere stati individuati e di far perdere le proprie tracce.
Da quel momento, infatti, il giovane indicato come l’autore materiale del ferimento non è stato ancora rintracciato.
Secondo gli elementi raccolti dagli investigatori, il sospettato sarebbe legato a un contesto familiare vicino agli ambienti della criminalità organizzata dell’area maranese. Un elemento che si inserisce in un quadro investigativo ancora in fase di approfondimento e che dovrà essere valutato nelle sedi competenti.
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