Calvizzano, scuola Marco Polo: interventi di messa in sicurezza sui solai e riapertura per fasi

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Il 14 settembre la scuola primaria “Marco Polo”, plesso di Viale A. Diaz, tornerà ad aprire le sue porte, ma la ripresa delle attività avverrà in maniera graduale, perché abbiamo scelto di mettere una cosa davanti a tutto: la sicurezza dei nostri bambini.

Quando si parla della sicurezza dei nostri figli non esistono mezze misure.

Per questo, fin dal nostro insediamento, abbiamo scelto di andare a vedere davvero in quali

condizioni si trovasse l’edificio, affidando a professionisti qualificati verifiche approfondite sulla sicurezza statica e sulla vulnerabilità sismica.

Le verifiche hanno restituito, per la maggior parte dei corpi dell’edificio, un esito positivo rispetto ai carichi verticali. Sono però emerse criticità precise e localizzate nei solai delle due ali, est e ovest.

Strutture realizzate oltre mezzo secolo fa, con luci molto ampie, circa 8 metri, e caratterizzate oggi da un diffuso degrado delle protezioni delle armature.

A quel punto non c’era da scegliere tra una data e un’altra, c’era da scegliere tra fare finta di niente oppure intervenire: noi abbiamo scelto di intervenire. E abbiamo corso contro il tempo.

L’intervento prevede l’inserimento di nuove travi in acciaio al di sotto dei solai, così da ridurre la distanza tra gli appoggi e restituire agli orizzontamenti una piena capacità di carico secondo gli attuali criteri normativi.

Verrà inoltre realizzato un controsoffitto certificato, che avrà anche la funzione di trattenere eventuali distacchi di materiale.

Due interventi insieme, per affrontare sia il tema della resistenza ai carichi sia quello della protezione da eventuali frammenti.

Una barriera di sicurezza sopra la testa dei nostri bambini.

Abbiamo concentrato ogni sforzo possibile nel periodo di chiusura della scuola. Il nostro Ufficio

Tecnico ha lavorato senza sosta, insieme ai professionisti e alle imprese coinvolte, per ridurre i tempi

e permettere una ripresa delle attività nel minor tempo possibile.

Ma la sicurezza ha i suoi tempi e quei tempi non possono essere forzati.

Per questo la riapertura avverrà per fasi.

14 SETTEMBRE 2026

Sarà disponibile il corpo centrale, destinato al personale scolastico, docente e non docente. Il corpo centrale non è stato interessato dai lavori e i relativi solai sono già a norma.

21 SETTEMBRE 2026

Riprenderanno regolarmente le lezioni nell’ala prospiciente Viale della Libertà e nel corpo centrale.

28 SETTEMBRE 2026

Sarà restituita anche la seconda ala, completando l’intervento.

Per tutta la durata dei lavori le aree interessate resteranno rigorosamente compartimentate,

così da impedire qualsiasi interferenza tra il cantiere e gli spazi frequentati dagli alunni.

Alle famiglie chiediamo un po’ di pazienza.

Sappiamo che qualche giorno in più può creare difficoltà ma se per rendere una scuola più sicura servono sette giorni in più, ci prendiamo sette giorni in più.

Se ne fossero serviti quindici, avremmo aspettato quindici giorni.

Perché la sicurezza dei nostri bambini viene prima di qualsiasi calendario.

E c’è una cosa che vogliamo dire con chiarezza. Queste verifiche non sono state fatte per cercare responsabilità nel passato: sono state fatte perché un’Amministrazione responsabile deve conoscere fino in fondo le condizioni degli edifici che affida ogni giorno ai propri bambini.

E quando emergono criticità, non si può far finta di nulla, si interviene.

Non abbiamo scelto la strada più semplice, abbiamo scelto quella che riteniamo più giusta.

Un ringraziamento particolare all’Assessora alla Pubblica Istruzione Maria Cristina Napolano, al nostro Ufficio Tecnico, ai professionisti e a tutti coloro che stanno lavorando senza sosta per completare l’intervento.

Questo significa per noi amministrare: esserci, assumersi la responsabilità delle decisioni e non fare compromessi quando in gioco c’è la sicurezza dei nostri bambini.

A tutti gli studenti, alle famiglie, ai docenti e al personale scolastico, un sincero augurio di buon anno scolastico.

E ai nostri bambini diciamo una cosa semplice: aspettateci qualche giorno. Stiamo lavorando per riconsegnarvi una scuola più sicura, più solida e all’altezza di ciò che meritate. Perché una comunità si misura anche da come protegge i suoi bambini.

E Calvizzano ha scelto di proteggerli.

Buon anno scolastico a tutti.

Nota stampa sindaco Borrelli













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