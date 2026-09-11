Meloni, la sfida (vinta) della riforma elettorale: «Chi vince deve poter governare»

Condividi

Visite: 65

60 Visite

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni considera la riforma elettorale una vera «riforma di sistema», pensata per garantire maggiore stabilità e soprattutto per evitare che, dopo le elezioni, il Paese si ritrovi senza una maggioranza chiara. Il principio che sostiene è semplice: chi vince deve poter governare, mentre chi perde deve assumersi con chiarezza il ruolo di opposizione.

Per Meloni, quindi, superare il Rosatellum rappresenta una priorità e il nuovo sistema, lo Stabilicum, punta a rafforzare la volontà degli elettori e a rendere più solido il rapporto tra voto popolare e governo. «Ci punto», ha ribadito la premier, confermando la determinazione a portare avanti la riforma.

Anche il confronto in Senato sulla legge elettorale dimostra quanto il tema sia centrale. La maggioranza difende un impianto che punta a garantire governabilità e stabilità, mentre l’opposizione propone modifiche, tra cui un diverso meccanismo per le preferenze.

Meloni affronta dunque la partita con un obiettivo preciso: costruire regole elettorali che permettano agli italiani di scegliere con maggiore chiarezza chi dovrà guidare il Paese e che consentano alla maggioranza uscita dalle urne di governare senza continui rischi di stallo. Una scelta che la premier rivendica come parte di un progetto più ampio per rendere le istituzioni più efficienti e il sistema politico più stabile.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti