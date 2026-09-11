MORTA EMMA BONINO: AVEVA 78 ANNI

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Si è spenta in queste ore Emma Bonino. La storica esponente dei Radicali e fondatrice di +Europa, aveva 78 anni ed era stata ricoverata il 7 settembre a Roma a seguito di un’insufficienza respiratoria. Un ultimo atto di una lunga malattia che aveva combattuto a testa altissima diventando anche un simbolo della lotta al tumore. La malattia la leader politica l‘aveva scoperta nel 2015: un tumore ai polmoni.

In cinquant’anni di carriera politica Bonino ha portato avanti moltissime battaglie, dall’aborto alla Corte penale internazionale. Parlamentare, ministra e commissaria europea, in tre occasioni fu candidata al Quirinale.













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