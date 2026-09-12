Bonaventura Cerqua, dalla pietra al cemento: la storia di un’impresa che ha fatto crescere Qualiano

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Una sala consiliare gremita, la partecipazione commossa dei familiari, degli ex dipendenti della fabbrica Cerqua e di tanti cittadini. Qualiano si è stretta attorno alla memoria di una delle realtà imprenditoriali che hanno segnato profondamente la storia economica e sociale della città, in occasione della presentazione del libro “Cavaliere Bonaventura Cerqua – Dalla pietra al cemento. La rivoluzione industriale”.

Un appuntamento che è andato ben oltre la presentazione di un volume. È stato un momento collettivo di memoria, riconoscenza e riflessione su una stagione nella quale il lavoro e l’impresa rappresentavano un motore di crescita per l’intera comunità.

Al centro della giornata, raccontata dal consigliere Bonaventura Cerqua, la figura del Cavaliere Bonaventura Cerqua, protagonista di una vicenda imprenditoriale che si intreccia con la trasformazione di Qualiano e del territorio circostante. Dalla lavorazione della pietra alla produzione del cemento, la storia della famiglia Cerqua racconta infatti un passaggio decisivo: quello dalla tradizione artigianale e agricola alla modernizzazione industriale.

Una storia fatta di intuizione, sacrificio, lavoro e capacità di guardare al futuro, ma anche una storia profondamente legata alle persone che in quella fabbrica hanno trascorso una parte importante della propria vita.

Particolarmente intensa è stata la partecipazione degli ex dipendenti della fabbrica Cerqua, che hanno rappresentato la memoria vivente di quella realtà produttiva. Accanto a loro, i familiari hanno vissuto con particolare emozione il racconto di una vicenda familiare diventata, nel tempo, patrimonio della città













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