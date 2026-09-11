Il campione Nba Linton Johnson torna a Marano: il 13 settembre il sopralluogo in piazza della Pace. I lavori intanto proseguono

Condividi

Visite: 227

110 Visite

A tre mesi dalla sua prima visita, Linton Johnson torna a Marano di Napoli per verificare di persona lo stato dei lavori del playground di basket finito al centro dell’attenzione durante l’estate.

L’ex campione NBA sarà nuovamente sul campo domenica 13 settembre, con l’obiettivo di controllare se gli interventi di riqualificazione annunciati dall’amministrazione comunale siano stati effettivamente completati.

La vicenda era iniziata lo scorso giugno, quando Johnson aveva raggiunto personalmente il comune napoletano dopo essere venuto a conoscenza delle condizioni del campetto: uno spazio destinato ai giovani del territorio, ma privo delle attrezzature necessarie e segnato da una situazione di forte degrado.

Di fronte a quella realtà, l’ex giocatore NBA aveva deciso di intervenire in prima persona, recandosi sul playground con l’intenzione di regalare e installare nuovi canestri, così da permettere ai ragazzi del quartiere di tornare a praticare basket in uno spazio adeguato.

Durante quella visita, Johnson aveva anche realizzato e pubblicato un video sui propri canali digitali, mostrando le condizioni del campo e raccontando le ragioni che lo avevano spinto a interessarsi personalmente alla situazione. Il filmato era diventato rapidamente virale, portando la vicenda all’attenzione dell’opinione pubblica.

Arrivato sul posto pronto a installare i nuovi canestri, Johnson era stato però fermato dagli operai presenti nell’area. Gli era stato spiegato che il Comune aveva già programmato lavori di riqualificazione dell’intero spazio, compresa la sostituzione dei tabelloni e il recupero dell’area destinata alla pratica sportiva.

Una notizia accolta con favore dall’ex stella NBA, che aveva tuttavia scelto di non abbassare l’attenzione sulla vicenda. Johnson aveva infatti annunciato la volontà di tornare a Marano per verificare personalmente che gli interventi promessi venissero realmente eseguiti.

Ora, a distanza di tre mesi, è arrivato il momento della verifica.

«Domenica mattina tornerò a Marano per monitorare lo stato dei lavori di uno dei campetti da basket più dibattuti dell’estate. Quando ho visto giovani giocare senza un ferro e una retina, ma solo con la forza dell’immaginazione, sono rimasto colpito nel profondo», ha dichiarato Johnson.

«Sin dal mese di giugno ho utilizzato i miei strumenti digitali per comunicare alle autorità locali l’esigenza di quei ragazzi, quella di vivere uno spazio dedicato allo sport all’interno del loro quartiere. Domenica mattina scopriremo se, come ci avevano promesso, i lavori di rifacimento del playground sono davvero finiti».

Il ritorno a Marano si inserisce nel più ampio impegno di Linton Johnson nella promozione dello sport e dell’attività fisica, soprattutto tra i più giovani. Da tempo l’ex campione NBA porta avanti iniziative legate alla necessità di garantire ai ragazzi spazi sicuri e adeguati dove praticare sport, socializzare e vivere il proprio quartiere.

La visita di domenica rappresenterà dunque un nuovo capitolo della vicenda del playground di Marano. Dopo aver acceso i riflettori sulle condizioni del campo, Johnson tornerà sul posto per capire se alle promesse siano seguiti fatti concreti e se, finalmente, ai giovani del territorio sia stato restituito uno spazio degno per giocare a basket.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti