Terra dei Fuochi, stretta contro gli illeciti: arresti, sequestri e denunce nei controlli ad alta intensità

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Secondo le direttive del Prefetto di Napoli, Michele di Bari, nuovi controlli coordinati ad alta intensità delle Forze dell’ordine e dell’Esercito sono stati operati in Terra dei fuochi.

Arrestato dai Carabinieri di Terzigno, in flagranza differita, un soggetto sorpreso dalle telecamere mentre incendiava rifiuti, mentre un secondo incendiario è stato colto sul fatto a Giugliano in Campania mentre dava fuoco a sterpaglie. Sempre a Giugliano sequestrato nei pressi dell’insediamento rom di Carrafiello un furgone carico di rifiuti, grazie all’intervento congiunto di pattuglie dell’Esercito – Operazione Strade sicure e Polizia locale. Pattuglie miste all’opera anche a Grumo Nevano, Frattamaggiore e Afragola. Le attività svolte hanno consentito di deferire all’Autorità giudiziaria 2 persone per trasporto illecito di rifiuti, sequestrare 2 veicoli impiegati ed elevare sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 8mila euro. Ulteriori sequestri di 3 mezzi anche da parte di Polizia Stradale e Guardia di Finanza, per un totale di sei sequestri.

A Villaricca i Carabinieri della locale Stazione, unitamente alla Polizia locale hanno condotto un’ispezione presso un cantiere edilizio che ha portato al sequestro dell’area e al deferimento in stato di libertà dei due titolari d’impresa. L’operazione ha permesso di accertare il deposito incontrollato di circa 2 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi e non illecitamente accatastati e miscelati, unitamente all’impiego di manodopera non regolare e priva della formazione obbligatoria sulla sicurezza. A Napoli, nel quartiere Fuorigrotta, in area caratterizzata da reiterati sversamenti illeciti, denunciate altre 4 persone per il reato di abbandono di rifiuti speciali pericolosi e non, provenienti da attività d’impresa.