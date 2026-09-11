Mugnano, si dimette l’assessora Tralice: parte in salita la giunta Schiattarella. E all’orizzonte nuove sorprese

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A Mugnano, mentre proseguono le indagini sul Comune — sul fronte urbanistico e su quello della corruzione elettorale, procedimenti incardinati presso la Procura di Napoli Nord — si dimette l’assessora all’Urbanistica Rosa Tralice, nominata appena un mese fa.

Per la giunta Schiattarella l’avvio è tutt’altro che semplice. Il sindaco si trova infatti a pagare politicamente il peso di vicende che affondano le proprie radici nel passato amministrativo del Comune, anche se la Tralice era stata scelta e nominata proprio da lui.

Le dimissioni arrivano dunque in una fase particolarmente delicata e rischiano di alimentare ulteriormente le tensioni attorno alla nuova amministrazione.

E potrebbe non essere finita qui: nelle prossime settimane potrebbero emergere altre importanti novità.













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