Sulla sicurezza al Vomero Capodanno scrive al presidente Mattarella

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Egregio Presidente Mattarella,

mi rivolgo alla Sua Alta Autorità, in qualità di Presidente del Comitato “Valori Collinari”, portavoce di tantissimi residenti del quartiere Vomero a Napoli, per esprimere la profonda preoccupazione e il senso di abbandono che stanno attanagliando la nostra comunità a seguito dei gravi e recenti fatti di sangue che hanno insanguinato le nostre strade.

Nonostante le nostre ripetute sollecitazioni e la palese insostenibilità della situazione, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, svoltosi in questi giorni, non ha ritenuto di disporre in immediato l’istituzione della tanto richiesta “Zona Rossa”, segnatamente per piazza Vanvitelli e dintorni. Tale decisione appare incomprensibile alla luce dell’ultimo, gravissimo episodio di cronaca: il ferimento di un sedicenne, pugnalato proprio in piazza Vanvitelli, che dimostra come la violenza abbia ormai superato ogni limite di guardia, colpendo persino i più vulnerabili.

In questo modo si rischia, tra l’altro, di minare irreparabilmente la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nella capacità dello Stato di garantire il diritto fondamentale alla sicurezza.

Alla luce di quanto sopra, Le chiedo rispettosamente di voler porre la Sua alta attenzione su questa critica emergenza, invitando il Ministro dell’Interno e gli enti preposti a livello nazionale a mettere in campo, con la massima urgenza, tutte le azioni opportune per fare istituire in tempi rapidi la “Zona Rossa” nel quartiere Vomero. Riteniamo che solo un presidio fisso e continuativo delle Forze dell’Ordine, unito a controlli stringenti e mirati, possa arginare l’onda di illegalità che sta soffocando il nostro territorio, restituendo nel contempo serenità e fiducia a famiglie e attività commerciali.

Certi di un Suo autorevole intervento, Le porgiamo i più distinti saluti.

Napoli, 11 settembre 2026

Gennaro Capodanno

Presidente Comitato Valori collinari













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