Alessandro Di Battista torna in Italia: oggi il volo a tappe e a bassa quota da Cuba

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Alessandro Di Battista è pronto a rientrare in Italia. Salvo stop dell’ultimo minuto da parte dei medici dell’Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras de L’Avana, l’ex deputato del Movimento 5 Stelle dovrebbe decollare oggi, venerdì 11 settembre, da Cuba a bordo di un’aeroambulanza speciale, predisposta per volare a bassa quota ed evitare pericolosi sbalzi di pressione. Un rientro atteso e tormentato, arrivato dopo settimane di apprensione, un intervento chirurgico d’urgenza scattato a seguito di un improvviso peggioramento e la scelta dello stesso Di Battista di declinare l’offerta di un volo di Stato sanitario avanzata dal governo italiano.

Il ricovero e l’operazione d’urgenza

La vicenda dell’ex parlamentare era iniziata lo scorso 29 agosto, quando si trovava sull’isola caraibica per realizzare un reportage per Il Fatto Quotidiano. Colpito da lancinanti dolori alla testa, era stato ricoverato in condizioni giudicate subito serie. Dopo un primo momento di apparente miglioramento, durante il quale aveva risposto ai tanti messaggi di solidarietà sui social, la situazione era precipitata la scorsa settimana: la partenza inizialmente programmata era sfumata all’ultimo secondo, costringendolo a un rapido rientro in struttura e a un’operazione chirurgica d’urgenza.













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