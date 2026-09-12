Di Battista, in mattinata l’arrivo da Cuba. Possibile trasferimento al Gemelli

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E’ atteso all’aeroporto romano di Ciampino Alessandro Di Battista, di rientro da Cuba dopo il malore che lo ha colpito il 28 agosto, mentre si trovava sull’isola per girare un documentario per il Fatto Quotidiano. Dopo il primo tentativo fallito del 4 settembre scorso, quando si era tentato un primo trasferimento in Italia poi sospeso a causa del peggioramento delle condizioni mediche, l’ex deputato del Movimento 5 Stelle è riuscito a imbarcarsi su un’aeroambulanza che lo riporterà in Italia da Cuba, dove era ricoverato dal 28 agosto scorso. Il volo è decollato alle 17, ora italiana, di venerdì 11 settembre, con scalo a Lussemburgo.