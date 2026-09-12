MARANO, DUE INCIDENTI A SAN ROCCO: AUTO E CAMION RIFIUTI SI SCONTRANO, STRADA CHIUSA, TRAFFICO IN TILT. UN SECONDO INCIDENTE SEMPRE NELLA STESSA ZONA

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Due incidenti nel giro di pochi metri, mezzi ribaltati e strada chiusa. È una mattinata di forte apprensione in via San Rocco, dove si sono verificati due distinti sinistri che stanno causando pesanti ripercussioni sul traffico.

Il primo incidente ha visto una Lancia Y schiantarsi contro un camion della raccolta rifiuti. L’impatto è stato violento e i due mezzi sono finiti ribaltati sulla carreggiata. Alcune persone sono rimaste ferite.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Marano, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza. Sul posto anche vigili del fuoco e ambulanza.

Più avanti, sempre lungo via San Rocco, si è verificato un secondo incidente. Una Fiat 500 si è ribaltata, finendo sulla carreggiata. Un episodio distinto dal precedente, ma che ha ulteriormente aggravata la situazione. Traffico in tilt.













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