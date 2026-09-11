Giugliano, crollo a Cerignola: 4-0 e Di Napoli già trema

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Giugliano, crollo a Cerignola: 4-0 e Di Napoli già trema

Terza sconfitta consecutiva per il Giugliano, travolto 4-0 dal Cerignola. Boccadamo e Perlingieri firmano il doppio vantaggio nel primo tempo, mentre nella ripresa arrivano le reti di Kurti e Meli. Un ko pesantissimo per i tigrotti, apparsi mai in partita. Dopo appena quattro giornate, la panchina di Di Napoli comincia a scricchiolare: serve una reazione immediata.

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