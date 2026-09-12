Rapina a casa Donnarumma, chiesti 10 anni per ‘Ganito’: ricostruite le fasi drammatiche del raid, le botte e la paura

A quell’epoca era già in carcere ma – nonostante non abbia ammesso responsabilità – era in grado di organizzare e dare ordini ai suoi uomini all’esterno per l’esecuzione dei colpi. Nel suo cellulare sono state ritrovate immagini, video e messaggi di diversi ‘colpi’ dei suoi complici. Le due vittime hanno ricordato che si trovavano a letto – nell’appartamento della prestigiosa avenue Montaigne, vicino agli Champs-Elysées – quando, attorno alle 3.20 del mattino, quattro persone con il volto coperto fecero irruzione nell’appartamento spaccando una vetrata. Donnarumma fu colpito al viso, poi i rapinatori cominciarono a frugare ovunque, afferrando denaro, preziosi orologi, borse firmate, un telefono e le chiavi di una Mercedes e di una Lamborghini.