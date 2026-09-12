TRASPORTI, RIAPRE L’INTERA LINEA CUMANA. IN ESERCIZIO ANCHE LA NUOVA STAZIONE EAV DI POZZUOLI

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Da ieri mattina è stata ripristinata la circolazione ferroviaria sull’intera linea Cumana tra Montesanto e Torregaveta. Con la riapertura della tratta Bagnoli-Torregaveta, interrotta a seguito degli eventi bradisismici dello scorso 31 luglio, torna quindi pienamente operativo il collegamento ferroviario tra Napoli e l’area flegrea.
La ripresa della circolazione è stata resa possibile dal completamento degli interventi di messa in sicurezza della galleria di Monte Olibano e consente di ripristinare un collegamento importante per la mobilità quotidiana di pendolari, studenti e lavoratori dell’area.
Contestualmente alla riapertura della linea è entrata in esercizio anche la nuova stazione EAV di Pozzuoli, in via Fasano, da oggi aperta al servizio viaggiatori.
«È un piccolo passo, ma era un passo dovuto a questo territorio e alle tante persone che ogni giorno utilizzano la Cumana. Stiamo lavorando per ripristinare progressivamente le condizioni di piena funzionalità dei collegamenti nell’area flegrea e restituire ai cittadini servizi essenziali per la loro mobilità quotidiana. La riapertura dell’intera linea e l’entrata in esercizio della nuova stazione di Pozzuoli rappresentano un primo risultato importante in questa direzione», dichiara il vicepresidente della Regione Campania con delega ai Trasporti, Mario Casillo.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews