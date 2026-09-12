Bacoli, oggi il Memorial “Enzo D’Angelo e Giulio Travaglio” al Porto di Baia, una giornata tra sport, esibizioni e spettacolo

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Il consigliere metropolitano delegato allo Sport e ai Giovani Sergio Colella: “Ricordare i nostri campioni significa custodire l’identità sportiva del territorio”



Sabato 12 settembre, a partire dalle ore 15:00, il Porto di Baia, a Bacoli, farà da cornice al Memorial dedicato a Enzo D’Angelo e Giulio Travaglio, organizzato dal Nuoto Club Puteoli, con l’instancabile impegno dei fratelli Peppe e Antonio D’Angelo, con il patrocinio di CONI, FIN Campania, Centro Nazionale Sportivo Libertas, Circolo Canottieri Napoli e del Comune di Bacoli.

La giornata si aprirà con il Torneo di Pallanuoto Under 18, che assegnerà i verdetti finali: alle 15:00 la finale per il 3°/4° posto, alle 16:00 la tradizionale partita “Vecchie Glorie” tra gli amici storici di Enzo D’Angelo, alle 18:00 la finale per il 1°/2° posto. In parallelo, alle 17:00, il pubblico potrà assistere a due esibizioni: quella di ginnastica artistica e quella di nuoto artistico, mentre alle 17:15 andrà in scena il tradizionale “Palo di Sapone”. Alle 17:20 prenderà il via la gara di nuoto in acque libere “1 Miglio Marino”, che si snoderà nello splendido specchio d’acqua flegreo. A chiudere la giornata, alle 19:00, lo spettacolo teatrale “Uno contro Zero”.

L’appuntamento rinnova la memoria di due autentiche leggende dello sport bacolese: Giulio Travaglio, straordinario fondista che tra il 1965 e il 1970 vinse per cinque volte la celebre maratona Capri-Napoli ed Enzo D’Angelo, fortissimo centroboa della pallanuoto italiana, pluricampione d’Italia e medaglia d’argento con la Nazionale ai Giochi Olimpici di Montreal del 1976. Un binomio che rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per le nuove generazioni di atleti del territorio.

Sul memorial è intervenuto il Consigliere metropolitano allo Sport e ai Giovani, Sergio Colella, che si è congratulato con gli organizzatori e con l’Amministrazione comunale di Bacoli per l’iniziativa: “Ricordare i nostri campioni significa custodire l’identità sportiva del territorio. Ogni anno il Memorial dedicato a Enzo D’Angelo e Giulio Travaglio ci restituisce il valore più autentico dello sport: la memoria, la comunità, la passione che si tramanda tra generazioni. Ringrazio il Nuoto Club Puteoli e il Comune di Bacoli per aver saputo costruire, negli anni, una giornata capace di unire agonismo, spettacolo e memoria in una cornice naturale unica come quella del Porto di Baia”.