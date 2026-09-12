Caso Ranucci-Lavitola, la saga delle donne tra messaggi e rivelazioni

E gli stessi pm vogliono ora far luce pure sugli strani «buchi» riscontrati analizzando i cellulari sequestrati al faccendiere: salti temporali anche di settimane e cancellazioni sospette di messaggi inviati nei giorni precedenti e successivi all’attentato tra lui e lo stesso Ranucci. È possibile che il pm antimafia Edoardo De Santis interpelli sul punto direttamente il giornalista Rai quando verrà convocato a fine mese.