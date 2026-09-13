Piazza Libera, il playground senza canestri. Johnson torna a Marano: «Credete nei vostri sogni». I lavori intanto proseguono

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Linton Johnson, ex giocatore NBA e campione con i San Antonio Spurs nel 2005, è tornato a Marano, mantenendo la promessa fatta ai ragazzi di Piazza Libera. Il playground, finito al centro delle polemiche per l’assenza dei canestri, è ancora interessato dai lavori di restyling avviati dal Comune. Johnson ha incontrato i giovani, improvvisato una lezione di basket e li ha invitati a «credere nei propri sogni», lavorando duro e senza arrendersi alle difficoltà. «Senza canestro come si fa?», aveva detto mesi fa dopo aver visto le immagini del campo: da quella denuncia era partita anche la sua decisione di intervenire concretamente. I lavori, intanto, proseguono: dovevano terminare a settembre, ma proseguiranno ancora per un po’. Lavori commissionati dal Comune. I canestri, al momento, non ci sono.













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