Allegri alla vigilia del match con il Bologna: «Ora bisogna portare la partita a casa»

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Un bivio importante con il Bologna? Domani per noi è una possibilità di iniziare a vincere in casa. Poche chiacchiere da fare, domani abbiamo la possibilità di vincere contro il Bologna. Per noi è importante”. Così Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida contro i rossoblù al Maradona. “Anguissa è ancora fuori. Lang è dentro. Domani serve una partita di responsabilità per aggiustare la classifica fino alla sosta. Cosa succede nello spogliatoio dopo tre ko consecutivi? Siamo solo noi che possono ribaltate il trend. Con totale serenità davanti a tutti c’è il risultato. È vero che abbiamo affrontate tre forti avversarie ma se non sono servite le prestazioni allora serve qualcosa in più”, ha detto ancora Allegri.

“Come ho visto la squadra dal punto di vista mentale? In questi momenti meno si pensa e più facciamo, meglio è. Abbiamo analizzato le partite come ogni settimana. Dobbiamo avere rispetto per il Bologna mettendoci qualcosa in più. Lang gioca? Ha chiesto scusa e si è rimesso a disposizione. Abbiamo i cambi, la partita sarà lunga” ha ribadito il tecnico. “Il doppio play? In tutte le partite si può fare meglio. Con l’Arsenal abbiamo buttato troppi palloni e abbiamo sprecato negli ultimi metri. De Bruyne? Di lui sono contento. A me piacerebbe tenere la palla, tirare sempre in porta ma ci sono anche gli avversari. Domani non c’è prestazione, bisogna portare la partita a casa. Ma non sarà facile”, ha chiarito Allegri.













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