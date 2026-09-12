Il socio africano di Lavitola accusa Ranucci: “Ha abusato della sua posizione per aiutarlo”

“Se Valter gestisce un ristorante e unb&b, come faceva ad avere questi soldi?”. Parla al tg1 Benjamin Chimutengo, il socio africano di Valter Lavitola, conosciuto dal faccendiere durante i safari in Zimbabwe. Insieme, i due hanno avviato il business dei carbon credit, fino alla rottura. Ho iniziato a dubitare, sostiene al tg1 Chimutengo, del giro di denaro che dall’Italia dovevo smistare.
Oltre alle cause con Lavitola in Africa, l’uomo ha deciso di citare anche Sigfrido Ranucci per l’intervista di luglio a un giornale dello Zimbabwe, in cui parlò di un’inchiesta di Report su un gruppo di investitori italiani nel carbon credit vittime di un truffatore. “Ha abusato della sua posizione per aiutare Lavitola – afferma Chimutengo-perché non c’è logica in quello che ha fatt© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews