Cantavitae conquista il primo premio a “Vigne in Convento”: successo per la rassegna nel Convento Francescano di Marano

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Una giornata dedicata al vino, alle eccellenze del territorio e alla valorizzazione delle realtà produttive locali, che ha richiamato una significativa partecipazione di pubblico. Un risultato che conferma quanto la città abbia voglia di vivere momenti di condivisione e di promuovere iniziative capaci di raccontare il territorio attraverso le sue eccellenze.

A organizzare la manifestazione è stata MaranoLab, protagonista di un progetto che ha saputo coniugare cultura enogastronomica, socialità e promozione del territorio, trasformando la splendida location del convento in un punto d’incontro per appassionati e visitatori.

Il riconoscimento assegnato a Cantavitae rappresenta un motivo di orgoglio per l’azienda vinicola di Marano e, più in generale, per il tessuto produttivo locale. Un premio che testimonia la qualità del lavoro portato avanti dalle realtà del territorio e che può contribuire a dare maggiore visibilità alle produzioni vitivinicole maranesi.

La grande affluenza registrata durante la giornata è forse il segnale più importante: Marano ha fame di eventi positivi, di occasioni capaci di aggregare la comunità e di restituire alla città spazi e luoghi attraverso iniziative di qualità.

“Vigne in Convento” si chiude dunque con un bilancio positivo e con un messaggio chiaro: quando territorio, imprese e associazioni fanno squadra, Marano può diventare protagonista di eventi capaci di richiamare pubblico e attenzione, valorizzando le proprie eccellenze e la propria identità.













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