Houthi, colpita una base militare in Arabia Saudita

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La tensione torna a salire nello Yemen e lungo il Mar Rosso. I ribelli Houthi, sostenuti dall’Iran, hanno rivendicato un attacco contro una base militare nella regione saudita di Sharurah, affermando di aver colpito depositi di armi e centri di comando e controllo con missili balistici e droni. Nel frattempo, più di 1.400 persone sono fuggite dallo Yemen verso Gibuti in appena 24 ore, mentre le forze Houthi hanno rafforzato il loro controllo sulla costa del Mar Rosso e sullo stretto di Bab el-Mandeb. Secondo le Nazioni Unite, almeno 76mila persone sono state costrette a lasciare le proprie case dallo scorso luglio.













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