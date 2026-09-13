MARANO. SCUOLA AMANZIO CIRCONDATA DA RIFIUTI E INGOMBRANTI: COMUNE IN DISARMO, INCIVILTÀ PADRONA

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Fernando Bocchetti
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A pochi giorni dall’inizio della scuola, via Edificio Scolastico Marano si presenta ancora in condizioni vergognose: rifiuti e degrado proprio davanti alla scuola Amanzio.

Terranostra denuncia questa situazione da mesi, ma nulla cambia. Il Comune continua a non trovare risposte, lasciando che l’inciviltà di pochi prevalga sul diritto di tutti a vivere in un ambiente decoroso.

È questo il biglietto da visita che vogliamo offrire ai nostri bambini?

 

© Copyright Fernando Bocchetti, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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