Colpi di pistola durante una lite, ferito 27enne a Torre del Greco

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I rilievi dei carabinieri nel luogo in cui un poliziotto avrebbe ucciso un giovane a Crotone, nel quartiere "Lampanaro", 7 ottobre 2024 L'agente È rimasto ferito in modo grave. ANSA/ GIUSEPPE PIPITA
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Una lite tra ragazzi sarebbe all’origine del ferimento di un giovane di 27 anni raggiunto da un colpo d’arma da fuoco al piede destro. È accaduto ieri notte in via Marconi a Torre del Greco (Napoli). Il giovane, incensurato, è stato portato all’ospedale Maresca dove i medici lo hanno dimesso con una prognosi di 7 giorni.

    Presso la struttura ospedaliera sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Torre del Greco dopo aver ricevuto la segnalazione. Da una prima ricostruzione la vittima sembrerebbe essere estranea alla lite. Durante il sopralluogo sul posto, effettuato dai carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata, sono stati rinvenuti e sequestrati 3 bossoli calibro 9. Sono in corso indagini.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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