Marano, deiezioni canine. Izzo: “Ripristinare controlli igienico-sanitari”

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La vivibilità urbana di Marano è sempre più compromessa dalla proliferazione di deiezioni canine sui marciapiedi, trasformando i percorsi pedonali in un’area di disagio per i residenti. La difficoltà nel muoversi a piedi, aggravata dalla presenza costante di rifiuti organici lasciati incustoditi, evidenzia una grave lacuna nella gestione del decoro pubblico e nella responsabilità dei proprietari animali.

È imperativo ripristinare il rispetto delle norme igieniche e civiche: ogni titolare di cane deve dotarsi di paletta e sacchetto per la raccolta immediata degli escrementi, garantendo così la pulizia e la fruibilità degli spazi comuni. Tale comportamento non è solo una questione di igiene, ma un fondamentale atto di civiltà verso la collettività.

Si rivolge pertanto un appello urgente alle autorità competenti, in particolare ai Vigili Urbani, affinché intensifichino il controllo e irrogano le sanzioni previste dal Codice della Strada contro chi non ottempera a questi obblighi. La legalità e il rispetto delle regole devono essere applicati con fermezza, poiché la tutela del decoro cittadino è un diritto inviolabile di ogni cittadino.

Michele Izzo













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