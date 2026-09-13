Intelligenza artificiale, Trump: “Forze negative” chiedono rallentamento ma non succederà

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– Donald Trump, grande sostenitore dell’Intelligenza Artificiale, ha criticato «le forze negative» che vogliono rallentarne lo sviluppo. Negli ultimi giorni, invece, si sono moltiplicati i moniti e le richieste di rallentare il progresso dell’AI, anche da parte di OpenAI e Anthropic. «Ci sono molte forze negative che chiedono un rallentamento e non dovrebbero farlo. Parlano di cose che non succederanno», ha dichiarato durante il suo soggiorno in Irlanda.













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