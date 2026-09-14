Barca di sposini contro taxi acqueo in laguna: lui è morto, di lei non c’è traccia

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Erano usciti, come erano soliti fare, per andare a raccogliere i vermi da utilizzare come esche per la pesca della prossima settimana. Poi lo scontro della barca sulla quale stavano viaggiando contro un taxi acqueo, nel canale che dall’isola di Tessera conduce all’aeroporto Marco Polo, nel Veneziano. Lui, il 25enne Sean Michieli, pescatore di vongole di Burano, è morto all’ospedale Sant’Angelo di Mestre dove era stato ricoverato in gravi condizioni. Di sua moglie invece, la 26enne Gabriella Querino, si è persa ogni traccia nelle acque della laguna che tanto amava. La vicenda è stata resa nota da Il Gazzettino. Sull’incidente è stato aperto un fascicolo per omicidio nautico.













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