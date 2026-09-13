Napoli, finalmente un sorriso: Bologna battuto 1-0, decide Lobotka

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Il Napoli torna a sorridere. Dopo tre sconfitte consecutive, gli azzurri ritrovano la vittoria superando il Bologna per 1-0. A decidere la sfida è Stanislav Lobotka nella ripresa, al termine di un’azione ben costruita e rifinita dall’assist di Favasuli.

Non è ancora il Napoli brillante che i tifosi vorrebbero vedere, ma rispetto alle ultime uscite arrivano segnali incoraggianti. Gli azzurri mostrano maggiore solidità, concedono meno e soprattutto ritrovano quella compattezza che era mancata nelle tre gare precedenti.

La partita resta equilibrata a lungo, con il Napoli attento a non scoprirsi e il Bologna pronto a sfruttare ogni spazio. Nella ripresa, però, arriva l’episodio che cambia la gara: Favasuli mette Lobotka nelle condizioni giuste e il centrocampista slovacco non sbaglia, firmando il gol dell’1-0.

Da quel momento il Napoli gestisce il vantaggio con ordine, difendendo il risultato fino al fischio finale. Una vittoria preziosa soprattutto per il morale













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