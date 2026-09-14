Alle elezioni in Svezia centrosinistra e centrodestra sono testa a testa

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Con l’80 per cento dei voti scrutinati il centrosinistra è in lievissimo vantaggio sulla coalizione di centrodestra alle elezioni parlamentari di domenica in Svezia, in cui si votava per rinnovare i 349 seggi del parlamento (Riksdag), che poi elegge il capo del governo. Se i dati definitivi confermassero questo risultato, il centrosinistra avrebbe solo uno o comunque pochissimi seggi in più in parlamento rispetto alla coalizione di centrodestra del primo ministro uscente Ulf Kristersson, dei Moderati svedesi.

In base ai risultati preliminari la coalizione di centrosinistra è poco sopra al 37 per cento, quella di centrodestra poco sotto. È un margine molto, molto risicato, talmente piccolo che potrebbe anche essere messo in discussione dai voti dall’estero, che non saranno conteggiati prima di mercoledì. È possibile dunque che fino ad allora non si saprà con certezza chi ha vinto.













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