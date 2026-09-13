MARANO-CAMALDOLI, MEZZA COLLINA IN FIAMME: CINQUE AUTOBOTTI SUL POSTO

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Un incendio di vaste proporzioni è divampato in serata nella zona collinare di Marano, in via Moyo. Le fiamme, alimentate dal vento, sono arrivate a ridosso di alcune abitazioni, suscitando forte preoccupazione tra i residenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati da ore nelle operazioni di spegnimento. Almeno cinque autobotti stanno operando nella zona, mentre le squadre dei pompieri tentano con difficoltà di contenere il fronte del rogo.

L’incendio ha interessato anche l’area in direzione dei Camaldoli, rendendo particolarmente complesse le operazioni di intervento. Sul posto è presente anche la Polizia Municipale, impegnata nella gestione della viabilità e nel supporto alle operazioni di soccorso.

Sono attualmente in corso le operazioni di domatura dell’incendio. Restano da chiarire le cause che hanno originato il rogo e l’eventuale presenza di persone coinvolte.













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