Incendio di vaste proporzioni nella zona collinare di Marano, fiamme vicino alle abitazioni

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Un incendio di vaste proporzioni è divampato in serata nella zona collinare di Marano, in via Moyo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Le fiamme sembrano essere arrivate a ridosso di alcune abitazioni, creando forte preoccupazione tra i residenti. I pompieri stanno lavorando per contenere il fronte dell’incendio.

Al momento sono in corso le operazioni di domatura del rogo. Seguiranno aggiornamenti.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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