Incendio di vaste proporzioni nella zona collinare di Marano, fiamme vicino alle abitazioni

1 Visite
Un incendio di vaste proporzioni è divampato in serata nella zona collinare di Marano, in via Moyo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento.
Le fiamme sembrano essere arrivate a ridosso di alcune abitazioni, creando forte preoccupazione tra i residenti. I pompieri stanno lavorando per contenere il fronte dell’incendio.
Al momento sono in corso le operazioni di domatura del rogo. Seguiranno aggiornamenti.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews