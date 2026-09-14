Villaricca. “Zaini Solidali”: grande successo per l’iniziativa. Consegnati 600 zainetti agli studenti delle scuole materne, elementari e medie.

Si è conclusa con un bilancio straordinario l’iniziativa “Zaini Solidali”, la maratona di solidarietà nata per garantire ad ogni bambino e ragazzo il diritto ad un rientro a scuola sereno e con tutto il corredo necessario. Grazie ad una sinergia industriale sul territorio, sono stati raccolti e interamente consegnati ben 600 zainetti completi di materiale didattico, destinati agli alunni delle scuole materne, elementari e medie in condizioni di fragilità economica.
Il successo del progetto è il frutto del lavoro di squadra di una rete solidale composta dall’ Associazione ALCA, dall’ Associazione Idee e Concretezza, dall’ Associazione Due Ali per Volare e della Cooperativa Sociale Amalia Fusco, che hanno unito le proprie forze, risorse e volontari per rispondere in modo concreto ai bisogni delle famiglie.
I 600 zainetti sono stati differenziati e allestiti su misura in base alla fascia d’età e al ciclo di studi dei piccoli destinatari. All’interno, gli studenti hanno trovato astucci, quaderni, penne, colori e tutto l’occorrente per affrontare il nuovo anno scolastico. La distribuzione è avvenuta nei giorni scorsi, garantendo la massima riservatezza e dignità a tutti i nuclei familiari coinvolti.
L’iniziativa “Zaini Solidali” dimostra come la collaborazione tra il mondo del terzo settore e della cooperazione sociale sia una risorsa fondamentale per il welfare locale, capace di contrastare efficacemente la povertà educativa e sostenere le famiglie nei momenti di maggiore carico economico, come dall’inizio dell’anno scolastico.
Di seguito l’elenco delle strutture dove sono strati consegnati: