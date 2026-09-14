Villaricca. “Zaini Solidali”: grande successo per l’iniziativa. Consegnati 600 zainetti agli studenti delle scuole materne, elementari e medie.

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Si è conclusa con un bilancio straordinario l’iniziativa “Zaini Solidali”, la maratona di solidarietà nata per garantire ad ogni bambino e ragazzo il diritto ad un rientro a scuola sereno e con tutto il corredo necessario. Grazie ad una sinergia industriale sul territorio, sono stati raccolti e interamente consegnati ben 600 zainetti completi di materiale didattico, destinati agli alunni delle scuole materne, elementari e medie in condizioni di fragilità economica.

Il successo del progetto è il frutto del lavoro di squadra di una rete solidale composta dall’ Associazione ALCA, dall’ Associazione Idee e Concretezza, dall’ Associazione Due Ali per Volare e della Cooperativa Sociale Amalia Fusco, che hanno unito le proprie forze, risorse e volontari per rispondere in modo concreto ai bisogni delle famiglie.

I 600 zainetti sono stati differenziati e allestiti su misura in base alla fascia d’età e al ciclo di studi dei piccoli destinatari. All’interno, gli studenti hanno trovato astucci, quaderni, penne, colori e tutto l’occorrente per affrontare il nuovo anno scolastico. La distribuzione è avvenuta nei giorni scorsi, garantendo la massima riservatezza e dignità a tutti i nuclei familiari coinvolti.

• “Siamo orgogliosi di questo risultato che va oltre le nostre più rosee aspettative”, hanno dichiarato congiuntamente i rappresentanti delle quattro realtà promotrici.

• “Mettere insieme le nostre tre associazioni e la cooperativa sociale ci ha permesso di moltiplicare le forze e raggiungere capillarmente chi aveva più bisogno. Vedere la gioia dei bambini nel ricevere il loro zaino nuovo è la ricompensa più grande. Un grazie di cuore va a tutti i cittadini, ai volontari e ai donatori che hanno reso possibile questo piccolo grande miracolo di comunità”.

L’iniziativa “Zaini Solidali” dimostra come la collaborazione tra il mondo del terzo settore e della cooperazione sociale sia una risorsa fondamentale per il welfare locale, capace di contrastare efficacemente la povertà educativa e sostenere le famiglie nei momenti di maggiore carico economico, come dall’inizio dell’anno scolastico.

Di seguito l’elenco delle strutture dove sono strati consegnati:

• CHIESA SANTA MARIA DI SCAMPIA

• SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE “GIOVANNI PASCOLI” (MIANO)

• CENTRO LUDICO EDUCATIVO “GIOIALANDA” (VILLARICCA)

• ASSOCIAZIONE “UN’INFANZIA DA VIVERE” (PARCO VERDE, CAIVANO)

• CARITAS DI QUALIANO E CARITAS DI GIUGLIANO

• ISTITUTO “LA FAMIGLIA AL CENTRO” DI GIUGLIANO

• CHIESA SAN FRANCECSO D’ASSISI E CHIESA SAN GIOVANNI PAOLO II DI VILLARICCA

• Croce Rossa Italiana













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