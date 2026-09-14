Favasuli, il ragazzo di Calabria che si prende il Maradona

Condividi

Visite: 33

30 Visite

All’intervallo Allegri cambia le fasce e cambia il volto del Napoli. Fuori Politano e Vergara, dentro Noa Lang e Costantino Favasuli. Due sostituzioni che portano energia, ma è soprattutto il ragazzo calabrese a lasciare il segno.

A ventidue anni, Favasuli entra in campo senza alcun timore. Il Maradona non lo condiziona, lo esalta. Ogni pallone diventa un’occasione per andare avanti: attacca Miranda, cerca il dribbling, recupera, lotta e accompagna l’azione. Non gioca per nascondersi. Gioca per incidere.

E alla fine arriva anche la giocata che decide la partita.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti