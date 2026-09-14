Favasuli, il ragazzo di Calabria che si prende il Maradona

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All’intervallo Allegri cambia le fasce e cambia il volto del Napoli. Fuori Politano e Vergara, dentro Noa Lang e Costantino Favasuli. Due sostituzioni che portano energia, ma è soprattutto il ragazzo calabrese a lasciare il segno.
A ventidue anni, Favasuli entra in campo senza alcun timore. Il Maradona non lo condiziona, lo esalta. Ogni pallone diventa un’occasione per andare avanti: attacca Miranda, cerca il dribbling, recupera, lotta e accompagna l’azione. Non gioca per nascondersi. Gioca per incidere.
E alla fine arriva anche la giocata che decide la partita.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews