Marano, che fine hanno fatto le campane dell’ex istituto Don Bosco?

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Alcuni cittadini si sono rivolti al direttore di Terranostranews per segnalare una questione che, a loro dire, merita chiarezza: che fine hanno fatto le campane che si trovavano sulle arcate dell’ex istituto Don Bosco – Figlie di Maria Ausiliatrice?

Lo storico stabile, da molti anni di proprietà comunale dopo essere stato acquisito dall’Ente, presenta oggi un interrogativo che circola tra i cittadini: le campane sono state rimosse nell’ambito di lavori? Oppure sono state portate via?

Una domanda semplice, alla quale sarebbe opportuno dare una risposta altrettanto chiara. Se la rimozione è avvenuta per ragioni tecniche, di sicurezza o nell’ambito di interventi sull’immobile, quali lavori sono stati effettuati e dove sono state trasferite le campane?

Se, invece, non esiste alcun atto o intervento che ne giustifichi la scomparsa, il Comune e le forze dell’ordine dovrebbero fare luce sulla vicenda.













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