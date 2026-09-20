Elezioni Germania, AfD avanti in Meclemburgo e Cdu crolla. Merz: «Non mi dimetto»

“Non possiamo indorare la pillola sul risultato elettorale nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore. È un disastro La Cdu ha combattuto, ma è stata schiacciata nella polarizzazione tra Spd e AfD”, dice Merz. Il cancelliere non ha intenzione di dimettersi e annuncia che il processo di riforme avviato dal suo governo va avanti, nonostante la nuova debacle. “Ciò che c’è da fare ora richiede spina dorsale, fermezza e pazienza. Io dimostrerò di averle, come presidente della Cdu e, soprattutto, come Cancelliere federale del nostro Paese. Le nostre riforme -afferma – sono il mezzo per combattere il veleno dell’autoritarismo che sta penetrando sempre più in profondità nella nostra società. Le riforme devono arrivare, mi assumo questa responsabilità, perché voglio fare andare avanti il nostro Paese”.