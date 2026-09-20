Tentata irruzione in un’abitazione a Marano: il proprietario sente i rumori e mette in fuga i ladri

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Tentata irruzione in un’abitazione di via Corree di Sopra, a Marano, una delle tante case che, secondo quanto segnalato dai residenti, negli ultimi tempi sarebbero state interessate da tentativi di furto.

L’episodio si è verificato nelle scorse ore. Il proprietario dell’abitazione avrebbe sentito alcuni rumori sospetti e, affacciandosi, si sarebbe accorto che ignoti stavano tentando di forzare l’ingresso utilizzando del materiale ferroso.

L’uomo ha quindi iniziato a gridare, facendo desistere i malviventi, che si sono dati alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato gli accertamenti del caso. L’episodio torna ad alimentare la preoccupazione tra i residenti della zona, alle prese con una serie di segnalazioni relative a tentativi di furto.













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