Fiorentina-Napoli, Allegri alla vigilia: “De Bruyne? Partirà dall’inizio”

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«Stiamo abbastanza bene a livello di condizione. Abbiamo perso per affaticamento Spinazzola. Anguissa sarà a disposizione se ci sarà bisogno. De Bruyne sta bene. Domani partirà dall’inizio. Vogliamo chiudere bene questo miniciclo prima della sosta». Così il tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match di domani in casa della Fiorentina.

«A che percentuale siamo? Stiamo crescendo. La vittoria col Bologna ci ha fatto bene. La Fiorentina viene da una bella vittoria a Venezia e ha passato il turno di Coppa Italia. Ci sono due attaccanti forti e gli esterni sono veloci. Bisogna fare una bella partita», ha aggiunto il tecnico degli azzurri che poi prosegue: «Neres è un altro giocatore che sta decisamente meglio. È molto importante per la squadra. Ma tutti stanno bene, da Beukema a Badiashile, poi quello che conta è la partita».

«Nessuno si aspettava un impatto come quello di Favasuli con Arsenal e Bologna. Non è una questione tecnica. Costantino ha ampi margini di miglioramento. E va lasciato tranquillo. Come ho detto di Vergara qualche settimana fa, i giovani non si devono prendere troppe responsabilità. Se le devono prendere gli altri» ha continuato Allegri.

«Troppe assenze? L’importante è che quelli che ci sono facciano bene. Se non c’è uno, giocherà un altro. L’importante è lavorare di gruppo. Chi recupererà? McTominay e Meret torneranno dopo la sosta. Marianucci è un po’ più indietro. L’importante è averli perché la stagione è lunga. Quest’anno le partite prendono totalmente un altro percorso nell’ultima mezz’ora. Lang può essere inserito dall’inizio. Può e deve dare di più», ha chiarito il tecnico.













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