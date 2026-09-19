Groenlandia, Trump annuncia l’intesa: “Controllo permanente su difesa e sicurezza”

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Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di aver raggiunto un’intesa con la Danimarca sulla sicurezza della Groenlandia, territorio danese che ha minacciato più volte di annettere.

L’accordo, annunciato su Truth Social, sarebbe permanente e prevede che gli Usa ottengano il controllo permanente sulla sicurezza e “altre necessità” in Groenlandia senza alcun costo. L’intesa stabilisce poi che nessun avversario degli Usa possa avere basi, presenza militare sull’isola o farvi investimenti significativi senza l’approvazione scritta di Washington.

“Sono lieto di annunciare che gli Stati Uniti d’America hanno stipulato un accordo con il Regno di Danimarca e la Groenlandia, che garantisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su tutte le altre necessità in Groenlandia, affrontando in modo completo TUTTE le nostre numerose preoccupazioni”, si legge nel post, “questo accordo NON comporterà ALCUN COSTO per gli Stati Uniti! Su mia indicazione, abbiamo collaborato con i

rappresentanti di Danimarca e Groenlandia per garantire che gli Stati Uniti avranno PER SEMPRE la piena capacità di fare ciò che è necessario in

Groenlandia per garantire e difendere la sicurezza della Groenlandia e degli Stati Uniti d’America”.

“Inoltre, d’ora in poi, nessun avversario degli Stati Uniti potrà MAI avere una base in Groenlandia, una presenza militare in Groenlandia o effettuare

investimenti sensibili in Groenlandia senza la nostra espressa autorizzazione scritta”, ha proseguito Trump, “questo è un accordo a ‘durata infinita’, non ha scadenza! Siamo molto onorati e orgogliosi di quanto appena concluso e tutto ciò che è stato concordato oggi sarà custodito gelosamente dal popolo americano. Avvieremo immediatamente il processo di sviluppo di una consistente presenza militare in una parte appropriata della Groenlandia – ce ne sono tante. Collaboreremo con la popolazione groenlandese per il suo sviluppo e la sua costruzione”.

“Questa soluzione è un grande vantaggio per gli Stati Uniti d’America, la Danimarca, la Groenlandia e tutti i nostri alleati”, ha concluso Trump, “non

vediamo l’ora di lavorare con le meravigliose popolazioni di Danimarca e Groenlandia per un futuro magnifico, in relazione a questo vasto e strategico

territorio. Lo proteggeremo con la massima cura! Questo è un sogno che si avvera per gli Stati Uniti d’America, un sogno di grande importanza, storico e speciale”.

Il governo danese ha confermato nella notte che la prossima settimana firmerà con gli Stati Uniti e con il governo della Groenlandia un accordo per “rafforzare la sicurezza” nell’isola artica. L’intesa sarà sottoscritta a New York in occasione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, in programma a partire da lunedì 21 settembre













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