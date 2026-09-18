Esclusiva. Tentato colpo alla banca Intesa di Mugnano: sfondano la porta, ma non riescono ad accedere alla cassaforte

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Hanno forzato la porta d’ingresso e sono entrati nella filiale Intesa Sanpaolo di fronte al Municipio, tentando, da quanto si apprende, ma si attendono conferme, poi di scassinare la cassaforte. Il colpo, però, è fallito.

I malviventi hanno danneggiato la porta della banca e, una volta all’interno, si sarebbero concentrati sulla cassaforte, senza riuscire ad aprirla.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire ai responsabili.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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