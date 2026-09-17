Giro di Campania, è scattato il conto alla rovescia

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A volere fortemente la rinascita della corsa professionistica, dopo 25 anni, la Regione Campania cui si è affiancata la Città Metropolitana di Napoli. L’appuntamento è alle 11, nella Sala “Francesco De Sanctis” di Palazzo Santa Lucia

È scattato il conto alla rovescia. Domenica prossima, dopo 25 anni, torna nel ciclismo professionistico il Giro di Campania, che ha visto, nel corso dei suoi 63 anni di storia, tagliare il traguardo con le braccia alzate vere leggende di questo sport, come Coppi, Bartali, Bitossi, De Vlaeminck, Saronni e Moser.

Il percorso – un autentico viaggio delle meraviglie che partirà dalla Reggia di Caserta per concludersi nell’abbraccio del colonnato di Piazza del Plebiscito a Napoli, sotto lo sguardo curioso e attento delle statue di Palazzo Reale – con i suoi 193,1 chilometri attraverserà le cinque province della regione: una collana di perle tra Sannio, Irpinia, Agro nocerino, Cava de’ Tirreni fino alla Costiera amalfitana, per poi planare, dopo la scalata dell’Agerola, sulla costa dominata da sua maestà il Vesuvio, tra i tesori di Stabia, Pompei, del Miglio d’Oro, sulle vestigia di Ercolano, di Portici con la sua splendida Reggia, fino al capuologo.

A volere con forza la rinascita del Giro sono state la Regione Campania e la Città Metropolitana di Napoli, che per questa nuova edizione hanno goduto della collaborazione del Comune di Napoli e della Reggia di Caserta, oltre che della Lega Ciclismo Professionistico e del Comitato regionale di Federciclismo.

La presentazione dell’evento si terrà giovedì, 17 settembre, alle ore 11.00, nella Sala “Francesco De Sanctis” della sede della Regione Campania in via Santa Lucia. Interverranno il Presidente della Regione, Roberto Fico, l’Assessora regionale allo Sport, Fiorella Zabatta, il Vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, Giuseppe Cirillo, Antonio Tarasco, Direttore generale Archivi del Ministero della Cultura nonché direttore ad interim della Reggia di Caserta, e Mauro Capone, Commissario straordinario della Lega Ciclismo Professionistico. Modererà il giornalista Silver Mele.

Il 64° Giro di Campania, evento di categoria UCI 1.1 inserito nel calendario della Coppa Italia delle Regioni, può godere inoltre dell’impegno concreto dei Comuni attraversati dalla gara, e del decisivo contributo delle Province interessate.