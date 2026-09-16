IL GOVERNO ABOLISCE BOLLO AUTO PER AUTO DI MEDIA E PICCOLA POTENZA E ANCHE PER MOTOCICLI. MELONI: “GLI ALTRI VOGLIONO PIU’ TASSE, NOI LE ABOLIAMO”

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Oggi in Consiglio dei ministri è stata approvata l’abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza fino a 80 Kw, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani, e anche per i motocicli. Un’agevolazione di cui ogni cittadino potrà usufruire soltanto una volta e che interesserà tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione. Approvata in Cdm anche la proroga fino al 5 ottobre del taglio delle accise sul gasolio con un meccanismo di decalage.

Secondo quanto si legge nella bozza del testo approvato in Consiglio dei ministri, saranno interessati dall’abolizione del bollo le auto di media e piccola cilindrata, fino a 80 kw, circa il 70% dei veicoli oggi presenti, e tutti i motocicli. L’agevolazione sarà utilizzabile una sola volta da parte di ogni cittadino, anche se in possesso di più veicoli idonei.













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