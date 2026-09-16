25.3 C
Napoli
mercoledì 16 Settembre 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
Home Cronaca Napoli, crolla il pavimento della cucina: padre e figlio precipitano al piano...

Napoli, crolla il pavimento della cucina: padre e figlio precipitano al piano di sotto, salvati dalle macerie

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 304
80 Visite
Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Arenaccia 173 per il cedimento del pavimento di una cucina posta al secondo piano di uno stabile. Durante il crollo, sarebbero caduti al piano sottostante padre e figlio. Sono stati estratti vivi dai vigili del fuoco e portati al CTO in ambulanza. Non sono in pericolo di vita.
L’abitazione al piano inferiore era disabitata. Indagini in corso dei Carabinieri della stazione di Napoli Borgoloreto per chiarire dinamica.
© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Copyright TERRANOSTRA | NEWS, Riproduzione Riservata.

fb_like3

RIMANI SEMPRE AGGIORNATO. METTI UN MI PIACE!

DIVENTA FAN DI TERRANOSTRA NEWS SU FACEBOOK

 