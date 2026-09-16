Paura alla stazione Termini: 69enne somala tenta di rapire un bambino e aggredisce la polizia

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Momenti di altissima tensione nella giornata di sabato scorso alla stazione di Roma Termini. Una donna di 69 anni di origine somala ha infatti tentato di sottrarre un bambino di sei anni alla madre, mentre i due si trovavano sulla banchina della metropolitana. Il fatto si è verificato intorno alle 16.00 del pomeriggio.

In base a quanto ricostruito dagli inquirenti, il tutto si è svolto in una manciata di minuti. Madre e figlio, di nazionalità bulgara, stavano aspettando il treno, quando la 69enne è sbucata alle loro spalle, afferrando il bambino con il chiaro intento di portarlo via.

Immediata la reazione della mamma, una donna di 38 anni, riuscita a strappare il figlio dalle mani della 69enne. Le grida della madre hanno ovviamente attirato l’attenzione delle altre persone presenti. Nella confusione che si è generata, qualcuno ha provveduto ad allertare le forze dell’ordine.













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