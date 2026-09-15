MARANO, ECCO COSA E’ ACCADUTO AL CORSO MEDITERRANEO: UN INCIDENTE STRADALE E POI UNA MOLESTIA SESSUALE. L’AUTORE E’ IN CASERMA MA NON E’ STATO ANCORA IDENTIFICATO

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Mattinata movimentata a Marano, in particolare nella zona di corso Mediterraneo, dove si sono verificati due distinti episodi a poca distanza di tempo.

Il primo riguarda una donna investita da un’automobile. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e un’ambulanza. La donna, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato ferite lievi e sarebbe stata soccorsa sul posto.

Poco dopo, sempre nella zona, si è verificato un secondo episodio. Un uomo, descritto come straniero, ha molestato sessualmente una donna che stava attraversando una traversina. La vittima ha iniziato a urlare, attirando l’attenzione e facendo scattare l’intervento degli agenti.

L’uomo è stato fermato e accompagnato al comando vigili per gli accertamenti. Al momento, però, la sua identità non sarebbe stata ancora chiarita: sarebbe infatti sprovvisto di documenti e avrebbe difficoltà a comunicare.

Sono in corso le verifiche da parte delle forze dell’ordine per stabilire chi sia l’uomo e accertare la sua posizione sul territorio italiano. Non risultano al momento elementi ufficiali che consentano di definirlo irregolare o “clandestino”.

Gli accertamenti dovranno inoltre chiarire l’esatta dinamica della presunta molestia e gli eventuali provvedimenti da adottare nei confronti dell’uomo.













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