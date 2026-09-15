MARIGLIANO: tre rapinatori in manette, c’è anche una donna. Carabinieri eseguono misura cautelare

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I Carabinieri della Stazione di Marigliano hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Nola su richiesta della locale procura nei confronti di una 30enne e due uomini di 33 e 41 anni, gravemente indiziati della commissione di una rapina e di due tentate rapine.

Le indagini dei militari, coordinate dalla Procura della Repubblica di Nola, hanno consentito di ricostruire i tre episodi criminosi che avrebbero coinvolto – a vario titolo – i

tre indagati.

Il primo risale al 1° agosto, quando la donna si sarebbe presentata presso l’abitazione di un 72enne e, dopo averlo minacciato con un coltello, si sarebbe fatta consegnare la somma di 10 euro.

A distanza di appena due giorni, la 30enne sarebbe tornata nuovamente presso l’abitazione dell’anziano, questa volta insieme al complice 33enne.

I due avrebbero tentato di ottenere ancora denaro dall’uomo, senza tuttavia riuscirci.

L’ultimo episodio lo scorso 13 agosto, quando i 3 indagati sarebbero entrati in un esercizio commerciale specializzato nella vendita di prodotti per la casa. Dopo aver prelevato dagli scaffali alcuni elettrodomestici, si sarebbero diretti verso l’esterno, riuscendo inizialmente a distrarre l’addetto alla sicurezza. Durante l’allontanamento però, avrebbero perso la refurtiva poi recuperata dai Carabinieri. L’attività investigativa si è concentrata sull’analisi delle immagini, sorveglianza e sulle testimonianze dei presenti.

I due uomini sono stati tradotti presso la casa circondariale di Napoli-Poggioreale, mentre la donna è stata portata nella casa circondariale di Napoli-Secondigliano.

E’ doveroso rappresentare che il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e che, per il principio di presunzione d’innocenza, gli indagati non possono essere considerati colpevoli fino al passaggio in giudicato della sentenza condanna.













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