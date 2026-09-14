I telefoni sequestrati a Napolitano Store rubati dal deposito giudiziario

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Furto, nella notte, nel deposito di vendite giudiziarie all’interno della zona Asi di Giugliano (Napoli): nel bottino dei malviventi diversi cellulari Apple, che erano lì custoditi perché confiscati e destinati a essere venduti all’asta. Gli iPhone rubati fanno parte della merce sequestrata alla Am Distribution, la società di Angelo Napolitano, l’imprenditore e tiktoker al centro di una indagine della Guardia di Finanza con l’accusa di avere evaso tasse per milioni di euro. Sul posto, in via Circumvallazione Esterna, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania.













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