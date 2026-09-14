CAPODICHINO, ECCO IL MEGAPROGETTO PER RENDERLO PIU’ EFFICIENTE

Condividi

Visite: 30

56 Visite

E’ stato presentato oggi, nella Sala Francesco De Sanctis della Regione Campania, il Masterplan dell’Aeroporto di Napoli, lo strumento di pianificazione strategica che disegna lo sviluppo dello scalo al 2035, con l’obiettivo di renderlo più efficiente, accessibile e integrato con la città, migliorando spazi, servizi e qualità dell’esperienza dei passeggeri. All’evento il Presidente della Regione Campania Roberto Fico, il Sindaco di Napoli e della Città Metropolitana Gaetano Manfredi, il Direttore Generale dell’ENAC Alexander D’Orsogna, il Commissario Straordinario ENAC Carlo Mearelli, il Presidente GESAC Carlo Borgomeo e l’Amministratore Delegato Roberto Barbieri.

Investimenti per 250mln di euro: le novità

Il Piano, approvato da ENAC nell’agosto 2026, prevede investimenti complessivi per oltre 250 milioni di euro entro il 2035, di cui 230 con risorse private, e l’acquisizione di circa 170.000 m² di nuove aree destinate allo sviluppo dell’aeroporto.

Tra gli interventi principali figurano il nuovo terminal per la gestione dei voli extra Schengen di circa 15.000 m², nuove piazzole di sosta per gli aeromobili, una nuova area cargo-logistica, un airport hotel, il potenziamento della viabilità di accesso e l’interramento di Viale Maddalena. Il Piano comprende inoltre oltre 13 milioni di euro di interventi per la sostenibilità ambientale.

Nel dettaglio, 93 milioni di euro saranno destinati alle infrastrutture di volo,

62 milioni al terminal e 95 milioni alla viabilità, agli edifici aeroportuali e agli interventi per la sostenibilità.

Crescita fino a 17,3 mln di passeggeri l’anno

Il Masterplan prevede una crescita sostenibile del traffico fino a 17,3 milioni di passeggeri l’anno al 2035, senza aumentare l’attuale capacità oraria dello scalo. La crescita sarà resa possibile dall’impiego di aeromobili di maggiore capacità, dall’incremento del coefficiente medio di riempimento degli aerei e da una programmazione più efficiente dei voli, con una migliore distribuzione nelle fasce orarie caratterizzate da minore intensità di traffico.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti