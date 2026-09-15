CASORIA: rubano un’auto nel parcheggio di una scuola, 2 persone arrestate dai carabinieri

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I carabinieri hanno arrestato per concorso in furto aggravato Salvatore Abbruzzese e Luigi Esposito, di 34 e 31 anni.

Avevano appena forzato e messo in moto una Panda parcheggiata nei pressi di una scuola di Casalnuovo quando le pattuglie su tutto il territorio della provincia hanno ricevuto una nota di ricerca dalla centrale operativa.

A trovare il veicolo appena rubato e i due malviventi, i militari della sezione operativa di Giugliano. L’auto era stata parcheggiata in via Mameli, a Casoria e i due si erano pochi istanti prima messi alla guida di un secondo veicolo.

Bloccati in via Da Vinci, Abbruzzese ed Esposito sono stati trovati In possesso di 2 dispositivi per decodificare le centraline, chiavi esagonali e altri attrezzi per forzare le auto.

Sono stati portati in carcere e sono ora in attesa di giudizio.













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