MARANO, ECCO IL PIANO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE PALESTRE DELLE SCUOLE. SI PARTE DALL’ALFIERI

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Parte dall’Alfieri la ristrutturazione di tutte le palestre delle scuole di Marano. Un programma complessivo che vuole restituire ai ragazzi di Marano la normalità di luoghi scolastici adeguati e funzionali. In primis quelli più graditi agli alunni e necessitati di interventi manutentivi.

Saranno poi gli istituti a gestirne la funzionalità e la destinazione.

Una classe docente che sin da subito si è rapportata nel migliore dei modi con Il prefetto Cardellicchio, non limitandosi solo segnalare criticità e malfunzionamenti, pur malauguratamente presenti e che si sono cercati di risolvere, ma soprattutto mostrando disponibilità e sensibilità particolarmente apprezzati e che lasciano ben sperare per future fattive collaborazione.

Qui giù in dettaglio la road map degli interventi già programmati, disposti e finanziati.

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI

Il programma di manutenzione straordinaria e riqualificazione delle palestre scolastiche comunali, finalizzato a migliorare sicurezza, funzionalità e decoro degli ambienti destinati alle attività sportive, interesserà i plessi Vittorio Alfieri, Massimo D’Azeglio, Socrate e Ranucci, con interventi calibrati sulle specifiche esigenze di ciascuna struttura.

Plesso “Vittorio Alfieri”

Si tratta dell’intervento più rilevante, pari a circa 150.000 euro, reso necessario dai persistenti fenomeni di infiltrazione di acqua piovana che da anni compromettono la piena fruibilità della palestra. Le opere prevedono il risanamento della copertura mediante sostituzione integrale della guaina impermeabilizzante, la rimozione e la sostituzione dei serramenti interni, il rifacimento dei rivestimenti e di porzioni di pavimentazione, il recupero degli intonaci ammalorati e la tinteggiatura completa degli ambienti. È prevista inoltre la posa di una nuova pavimentazione vinilica con relative segnature regolamentari, insieme alla demolizione e ricostruzione dei controsoffitti con trattamento dei travetti danneggiati dalle infiltrazioni. L’intervento comprende anche la revisione dell’impianto elettrico e dell’impianto idrico‑sanitario, così da restituire alla comunità scolastica una struttura pienamente funzionale e decorosa.

L’appalto è già stato affidato e martedì 15 settembre si terrà un incontro tra la Dirigenza scolastica, gli Uffici Tecnici comunali e l’impresa esecutrice per programmare l’avvio dei lavori entro il mese di settembre.

Plesso “Massimo D’Azeglio”

Gli interventi riguarderanno la raschiatura e il rifacimento delle tinteggiature interne, la sostituzione di apparecchi idrico‑sanitari e miscelatori, la rimozione delle caldaie esistenti e l’installazione di nuovi scaldacqua a pompa di calore, la revisione dell’impianto elettrico e l’adeguamento dei dispositivi di sicurezza.

Plesso “Socrate”

Il programma prevede la sostituzione delle porte REI e dei serramenti interni, il risanamento degli intonaci e la tinteggiatura integrale degli ambienti, la rimozione dei rivestimenti deteriorati, il rifacimento della pavimentazione della palestra mediante malta autolivellante e nuovo pavimento vinilico, la motorizzazione delle tapparelle oscuranti, la sostituzione delle plafoniere con apparecchi LED di nuova generazione e la revisione dell’impianto elettrico.

Plesso “Ranucci”

Gli interventi comprendono la tinteggiatura degli ambienti accessori, la revisione dei serramenti interni e la verifica degli impianti tecnologici, con l’obiettivo di migliorare la funzionalità della struttura.

L’importo complessivo dei lavori relativi ai plessi D’Azeglio, Socrate e Ranucci, in corso di affidamento, ammonta a circa 150.000 euro.

NOTA STAMPA COMMISSIONE STRAORDINARIA













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