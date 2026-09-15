Il Senato stringe sulla nuova legge elettorale, oggi il voto finale

Proporzionale, premio di maggioranza alla coalizione che ottiene almeno il 42 per cento, indicazione del candidato presidente del Consiglio, inserimento di un meccanismo di preferenze. È attesa per oggi, 15 settembre, con dichiarazioni di voto a partire dalle 10, l’approvazione da parte del Senato della nuova legge elettorale, che dovrà poi tornare alla Camera, che ha già calendarizzato l’approdo in Aula per il prossimo 28 settembre.
La previsione di un meccanismo di preferenze è una delle principali novità introdotte durante l’esame a Palazzo Madama, dopo che a Montecitorio fu bocciato con voto segreto il relativo emendamento presentato da Fratelli d’Italia. Il nuovo sistema di voto è proporzionale puro, ma prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42 per cento dei consensi in entrambe le Camere, che si traduce in 70 deputati e 35 senatori, con un tetto massimo però di 220 deputati e 113 senatori.
Al momento della presentazione di simbolo e programma i partiti devono indicare il candidato presidente del Consiglio che proporranno per la nomina al Presidente della Repubblica.
L’Aula del Senato ha terminato nel tardo pomeriggio di ieri l’esame di tutti gli emendamenti e degli articoli della legge elettorale. Oggi la seduta riprenderà alle 10 con le dichiarazioni di voto e verso mezzogiorno si svolgerà il voto finale sul provvedimento. La riforma poi dovrà tornare alla Camera per la terza ed ultima lettura, visto che a palazzo Madama sono state apportate alcune modifiche al testo: introduzione delle preferenze con capilista bloccati, estensione del voto fuori sede ai caregiver familiari, eliminazione della norma ‘anti-cespugli’ e aumento delle firme da raccogliere per i partiti non presenti in Parlamento.
Via libera dell’Aula del Senato all’articolo 8 della riforma della legge elettorale che conferma la norma introdotta alla Camera per il voto fuorisede. Si prevede la possibilità di votare nel luogo in cui si è temporaneamente domiciliati da almeno 9 mesi (tre nel caso di persone che sono fuori dal Comune per cure) iscrivendosi entro 30 giorni dalla maturazione dei requisiti e ad almeno 45 giorni dalle elezioni nell’apposito Albo.
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